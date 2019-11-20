ترافيس كالانيك يبيع أسهم قيمتها 882 مليون دولار في أوبر

واصل ترافيس كالانيك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات النقل الذكية الأمريكية أوبر تكنولوجيز تقليص حصته في الشركة بعد انتهاء فترة حظر بيع الأسهم منذ الطرح العام الأولي لها في مايو الماضي.

وبحسب البيانات المقدمة إلى الجهات الرقابية باع كالانيك 1ر6 مليون سهم من أسهم أوبر منذ الخميس الماضي بقيمة 171 مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للأسهم التي باعها كالانيك من أوبر 882 مليون دولار من خلال بيع 33 مليون سهم خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الكمية تمثل حوالي ثلث حصة كالانيك في أوبر الموجود مقرها في مدينة سان فرانسيسكو. وكانت إدارة أوبر قد حظرت على المساهمين المؤسسين للشركة عدم بيع أي من أسهمهم في الشركة لمدة 180 يوما بعد طرحها للتداول في مايو الماضي.

كان كالانيك قد تعهد أثناء تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوبر بعدم بيع أسهمه فيها، ولكن الموقف تغير بعد الإطاحة به من منصبه عام 2017.

وقد باع أسهم أوبر في صفقات خاصة، وكان يمتلك 6% من أسهم أوبر عند طرحها للاكتتاب العام الأولي في مايو الماضي.

وتراجع سهم أوبر منذ طرحه للبورصة قبل ستة أشهر بنحو 40% أدى ذلك إلى تراجع القيمة السوقية للشركة من 76 مليار دولار عند الطرح إلى حوالي 45 مليار دولار اليوم.

يذكر أن حصة كالانيك في أوبر انخفضت إلى 8ر3% من إجمالي أسهم الشركة وبقيمة 7ر1 مليار دولار ليظل واحدا من أغنى المستثمرين الرواد في عالم التكنولوجيا بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات بثروة تقدر بنحو 4ر3 مليار دولار.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن شركة كلاود كيتشنز أحدث مشروعات كالانيك حصلت على تمويل قيمته 400 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودية لتقدر قيمة الشركة الناشئة لتطبيقات المطاعم الافتراضية بنحو 5 مليارات دولار.