احتفل جمهور مهرجان القاهرة السينمائي، بعيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري، إثر صعودها لمسرح دار الأوبرا الذي يستضيف الحفل

وصعدت صبري، للمسرح لتسليم جائزة فاتن حمامة للتميز إلى الفنانة منة شلبي، وفور ظهورها على المسرح، غنى الجمهور "هابي بيرث داي".

وأعربت صبري، في كلمة مقتضبة عن فخرها بصداقة الفنانة منة شلبي، وعُرض فيلم تسجيلي لأعمالها قبل تسلم الجائزة.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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