 بأغنية «هابي بيرث داي».. جمهور مهرجان القاهرة يحتفل بعيد ميلاد هند صبري على الهواء - بوابة الشروق
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

بأغنية «هابي بيرث داي».. جمهور مهرجان القاهرة يحتفل بعيد ميلاد هند صبري على الهواء

تصوير: نجلاء سليمان
تصوير: نجلاء سليمان
أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 9:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 9:33 م

احتفل جمهور مهرجان القاهرة السينمائي، بعيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري، إثر صعودها لمسرح دار الأوبرا الذي يستضيف الحفل

وصعدت صبري، للمسرح لتسليم جائزة فاتن حمامة للتميز إلى الفنانة منة شلبي، وفور ظهورها على المسرح، غنى الجمهور "هابي بيرث داي".

وأعربت صبري، في كلمة مقتضبة عن فخرها بصداقة الفنانة منة شلبي، وعُرض فيلم تسجيلي لأعمالها قبل تسلم الجائزة.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

لمتابعة تغطية الشروق المستمرة لأحدث أخبار وفعاليات المهرجان عبر الرابط التالي

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك