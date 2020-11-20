كلوب يعلق على حضور صلاح حفل زفاف شقيقه

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الحالة الصحية لمحمد صلاح، نجم الفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا، وحضور الأخير لحفل زفاف أخيه في مصر.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليستر سيتي: «لقد كنت على اتصال وثيق بصلاح، عندما يكون لديك اختبار سلبي، تبدأ العملية، لم تظهر عليه أعراض، ولا يوجد شيء لأقوله في العلن بخصوص فرح أخيه».

وأضاف المدرب الألماني: «لاعبو فريقي منضبطون بشكل لا يصدق، إنهم يعرفون حقًا الوضع الذي يجب أن نكون فيه، في بعض الأحيان لا ينجح الأمر، الباقي بيني وبين صلاح، ولقد فعلنا ذلك بالفعل والأمور بخير».

وأوضح المدير الفني لفريق ليفربول: «ما يمكنني قوله، لقد كنت في ألمانيا في الصيف ودعاني أحد أصدقائي إلى حفلة عيد ميلاد وقررت عدم الذهاب، وكان مسموحًا بذلك».

وأتم:«في البلدان الأخرى، هناك المزيد من الضغوط الاجتماعية وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة، اللاعبون منضبطون بشكل لا يصدق».