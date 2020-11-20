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اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري

الشروق
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:42 ص

أعلن اتحاد الكرة، موعد إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، موسم 2020-2021.

وذكر اتحاد الكرة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين المقبل، الموافق 23 نوفمبر، قرعة مسابقة الدوري الممتاز  موسم 20-2021، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة».

وأوضح الاتحاد: «يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسي والإحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين».


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