الإرياني: الربط بين تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية والحل السياسي غير دقيق

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تجاهل المجتمع الدولي لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لم يعد مقبولا.



وأضاف وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن جرائم مليشيا الحوثي وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، واعتداءاتها على المناطق المحررة، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي‏، لا تقل فضاعة عن التنظيمات والجماعات الإرهابية "داعش، القاعدة".

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وأكد أنه لم يعد من المنطق عدم التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية كواحدة من المليشيات الطائفية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، خاصة وقد انكشف بوضوح حجم تبعيتها وارتهانها لنظام الملالي في إيران بعد تهريب الضابط في فيلق القدس المدعو حسن ايرلو حاكما عسكريا لصنعاء.



وأشار الإرياني، إلى أن الربط بين خطوات تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران "منظمة إرهابية" وأفق الحل السلمي للأزمة اليمنية غير دقيق، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية أعاقت طيلة 6 أعوام كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي وتحركت كأداة إيرانية قذرة لتنفيذ سياسة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.