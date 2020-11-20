 الأمم المتحدة تعين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا لها في ليبيا - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تعين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا لها في ليبيا

الازمة في ليبيا - ارشيفية
الازمة في ليبيا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 6:49 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 6:49 م
قررت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، تعيين نيكولاي ملادينوف، منسقها الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبعوثا جديدا لها إلى ليبيا.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن اليوم الجمعة، باعتزامه تعيين الدبلوماسي البلغاري مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، وذلك في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيتولى ملادينوف أيضا قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي البعثة السياسية للأمم المتحدة في البلاد.

ومن غير المتوقع أن يثير المجلس المكون من 15 عضوا أية اعتراضات على هذا الاختيار.

ومن المقرر أن يحل ملادينوف محل الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة، الذي استقال بشكل غير متوقع في مارس بعد عامين ونصف العام من العمل، متذرعا بأسباب صحية.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي في عام 2011. وأصبحت البلاد ساحة حرب بالوكالة وانخرطت القوى الأجنبية في ذلك الصراع.

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