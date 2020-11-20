فايزر تتقدم رسميا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بطلب تصريح عاجل لإنتاج لقاح كورونا

سلمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، طلبًا رسميًا للحصول رخصة عاجلة، من أجل إنتاج وتسويق لقاحهما المضاد لفيروس كورونا.



وحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الجمعة، تأمل الشركتان، وفق البيان الذي نشرتاه اليوم، في الحصول على الترخيص قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتوقع أن يتحقق بالنظر إلى الحاجة العاجلة للقاح لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية ذات التداعيات الاقتصادية عالية الخطورة، خصوصًا أنه سبق وأعلنت الشركتان أن لقاحهما ناجح، حسب الاختبارات النهائية، بنسبة 95%



واعتبر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، أن اللقاحات المضادة لوباء كورونا الصادرة عن شركات فايزر وبايونتيك وموديرنا مطابقة لشروط السلامة الصحية، رغم إنجازها في فترة زمنية قصيرة، مطمئنا بأن سرعة العملية لم تضر بأي شكل من الأشكال بأمن اللقاحات أو نزاهتها العلمية.



تجدر الإشارة إلى أن لقاحات أخرى تستعد لدخول المعترك الصحي العالمي ضد وباء كورونا أنتجتها روسيا، وعلى رأسها لقاح «سبوتنيك V»، الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أسابيع سابقة للإعلان عن اللقاحات الألمانية/الأمريكية، والناحج بنسبة تفوق 92%، فضلًا عن اللقاحات التي ينتظر أن تعلنها المختبرات الصينية عند الانتهاء من آخر الفحوصات عليها.