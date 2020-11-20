تقرير حقوقي يمني يكشف انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال في صنعاء

كشف تقرير لمكتب حقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء عن 24 ألفا و488 انتهاكاً بحق الأطفال ارتكبتها ميليشيا الحوثي في العاصمة منذ شهر نوفمبر 2019.



وتنوعت الانتهاكات -بحسب التقرير الذي أوردته قناة (العربية الإخبارية)- التي وقعت في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020 بين القتل والاختطافات والإصابات والاعتداء الجسدي والتجنيد ونهب المواد الإغاثية واقتحام ونهب المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية.



واعتبر التقرير أن اليوم العالمي للطفل مناسبة للوقوف أمام ما يتعرض له أطفال اليمن، لافتا إلى أن الانتهاكات بحق الأطفال في تزايد مستمر في ظل التراخي الدولي تجاه ممارسات وجرائم الحوثيين، مشيراً إلى أن إفلات الجناة من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن ويزيد معاناة الأطفال في الجانب الصحي والإنساني والتعليمي مما يفاقم من المأساة.



ودعا التقرير المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة لمن هم دون السن القانونية والتسرب من المدارس.



وحذر من تغيير المناهج وتطييف التعليم وتعبئة الأطفال بأفكار تتنافى مع القيم الدينية والوطنية وتعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقافة الموت والكراهية.