الحكومة الإثيوبية تتهم قوات تيجراي بشن هجوم صاروخي على إقليم أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شنت هجوماً صاروخياً على مدينة بحر دار في إقليم أمهرة، من دون أن يتسبب في أضرار.

وقال مكتب الاتصال الحكومي عبر صفحته في فيسبوك: "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، غير الشرعية، شنت هجوماً صاروخياً نحو الساعة 40 :01 صباحاً في بحر دار.. ولم تلحق الصواريخ أضراراً بالمدينة"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان قائد الجيش الإثيوبي برهانو جولا اتهم، الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بـ"استغلال سلطاته للضغط على الحكومة الإثيوبية ومساعدة إقليم تي[راي (الذي يتحدر منه) في الحصول على الأسلحة".

ونفى مدير عام منظمة الصحة العالمية، اتهامات الجيش الإثيوبي له، قائلا في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعض التقارير تقول إنني متحيز في ظل الوضع القائم. هذا ليس صحيحا وأود القول إنني أقف في جانب واحد؛ السلام".

من جهتها، اتهمت الحكومة الإثيوبية المقاتلين في الإقليم بارتكاب "جرائم خطيرة"، وسط تقارير عن عمليات قتل عرقية في بلدة مايكادرا وثّقتها "منظمة العفو الدولية" هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه، دعا مستشار حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للسياسة الخارجية أنتوني بلينكن إلى توفير حماية أكبر للمدنيين.

وأسفرت العملية العسكرية التي دخلت أسبوعها الثالث، والتي يعتبرها رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد بأنها "ضرورية لإعادة القانون والنظام إلى البلاد"، عن سقوط المئات ودفعت الآلاف للفرار عبر الحدود إلى السودان.