روسيا: إنتاج 50 ألف جرعة من لقاح إيبي فاك كورونا قبل نهاية 2020

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين (روس بوتريبنادزور) أن مركز "فيكتور" الروسي سينتج قبل نهاية العام الجاري 50 ألف جرعة من لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة الروسية في بيان اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إنتاج 15 ألف جرعة من هذا اللقاح، وهناك خطة للبدء بعمليات تطعيم المواطنين الروس بلقاح "إيبي فاك كورونا" على نطاق واسع في عام 2021، وفي نهاية العام الحالي، سيتم طرح كميات صغيرة من هذا اللقاح للتداول.

يذكر أنه تم تسجيل هذا اللقاح الروسي ضد كورونا رسميا في أكتوبر الماضي، حينذاك أكدت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك أن لقاح "إيبي فاك كورونا" اجتاز معايير الهيئة بنجاح وحصل على موافقتها.