الرئاسة الفلسطينية تؤكد التزامها بالذهاب لمفاوضات لتحقيق السلام مع إسرائيل

أكدت الرئاسة الفلسطينية مساء الجمعة التزامها بالذهاب إلى مفاوضات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية.



وثمنت الرئاسة اقتراح روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لأعضاء اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى لبحث سبل دفع عملية السلام، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).



ورحبت الرئاسة بالموقف الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي أكد أن الخطوة الفلسطينية بإعادة العلاقات مع إسرائيل تخلق الشروط اللازمة لبناء الثقة والعودة إلى المفاوضات المباشرة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي.



كما رحبت بالتقييم الإيجابي للخطوة الفلسطينية من قبل ممثلي الرباعية خلال اجتماعهم الذي ضم روسيا الاتحادية والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وثمنت الموقف الروسي بأن الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون إيجاد تسوية عادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للإطار القانوني الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ "حل الدولتين" تتعايشان بسلام وأمن.



وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالموقف الروسي الداعي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والذي سيقود الى تحسين علاقات دول المنطقة.



وأعلنت السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة أيام استئناف العلاقات مع إسرائيل بعد تلقيها رسالة من الأخيرة تؤكد الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة وذلك بعد ستة أشهر من القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقيات احتجاجا على المخطط الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية.