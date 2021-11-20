المشرف على الكرة بالمقاولون : تعرضنا للظلم أمام الأهلي

أبدى محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أستيائه من مستوى التحكيم وحكام الفار عقب خسارة الفريق أمام الأهلي أمس بهدف دون مقابل.

وقال عادل في تصريحات لقناة أون سبورت أن فريقه تعرض للظلم للمباراة الثالثة على التوالي بسبب أخطاء تحكيمية.

وأضاف عادل ان فريقه كان يستحق أحتساب هدف تم الغائه بداعي التسلل في مباراة الأهلي مشددًا أنه سيتواصل مع مسئولي الرابطة من أجل إيجاد حل لمستوى التحكيم.

وشدد عادل على انه دائم مساندة الحكام وكان سعيد بأستخدام تقنية الفار في المباريات وكان مؤيد لها موضحًا أنه لا يعتبر الأمر متعمد من الحكام ولكنه إمكانات حكام وهو ما يجب تطويره.