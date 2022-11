ترامب عن رفع حظر حسابه على تويتر: لا أرى سببا للعودة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "لا يرى أي سبب" للعودة إلى استخدام حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إعلان إيلون ماسك المالك الجديد للشركة رفع الحظر عن حسابه.

وأعلن إيلون ماسك، مساء السبت، أن حساب ترامب على تويتر سيعاد، وبعد دقائق، تم إلغاء حظر الملف الشخصي للرئيس السابق على المنصة.

وظهر ترامب، في شريط فيديو خلال اجتماع قيادة الائتلاف اليهودي الجمهوري، قائلا إنه "لا يرى أي سبب للعودة إلى المنصة.

تأتي هذه الأنباء أياما بعد إعلان ترامب ترشحه للرئاسة لعام 2024، بعد أن تم حظره من تويتر بسبب اتهامه بالتحريض عل على العنف خلال هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وقال ترامب: "لديهم الكثير من المشاكل"، مشيرا إلى أن المنصة تعرف انتشارا للروبوتات والحسابات المزيفة وأن المشكلات التي تواجهها تويتر "لا تصدق".

وأصدر بيانا حول الاستطلاع وإمكانية إعادة حسابه وقال: "صوتوا الآن بإيجابية، لكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان"، "سوشال تروث مميزة!" في إشارة إلى المنصة التي أطلقها بعد حظره من تويتر.

وقبل رفع الحظر، أطلق ماسك يوم الجمعة استطلاعا على حسابه الشخصي على تويتر يسأل المستخدمين عما إذا كان يجب عليه "إعادة الرئيس السابق ترامب".

وشارك أكثر من 15 مليون مستخدم في الاستطلاع الذي أظهر تفوق الداعمين لإرجاع حسب ترامب بنسبة وصلت إلى 51.8 بالمئة، ليعلن ماسك أن حساب الرئيس السابق سيعاد.





