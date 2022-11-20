الصين تسجل 2204 إصابات جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي الصيني سجل في اليوم السابق 2204 إصابات جديدة مؤكدة محلية بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 22011 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر 1146 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، ليرتفع إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 260 ألفا و141 شخصا.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين أمس السبت لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5227 حالة وفاة.