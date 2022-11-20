ألمانيا: إيقاف قس عن العمل لاتهامه بالاعتداء الجنسي على شخص يحتاج للحماية

أعلنت أبرشية فرايبورج جنوبي ألمانيا، اليوم الأحد، أنها أوقفت أحد القساوسة عن العمل بأثر فوري لاتهامه بارتكاب جريمة اعتداء جنسي.



وأوضحت أن إيقاف القس عن العمل تم بالتوافق مع رئاسة الطائفة مشيرة إلى أن السبب هو "اتهامه بالاعتداء الجنسي على شخص بالغ يحتاج إلى الحماية في الخارج".



ولم يتم الإعلان عن مكان وقوع الاعتداء المزعوم.



وذكرت الأبرشية أن الاتهام يجري مراجعته حاليا من قبل الادعاء العام المحلي في البلد الذي وقعت فيه الجريمة.



في الوقت نفسه، لفتت الأبرشية إلى أنها تأخذ بالمبدأ القائل ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته.