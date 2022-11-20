مقتل 8 وإصابة 41 في حادث سير شمالي أفغانستان

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 41 آخرون في حادث سير وقع شمالي أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤولون محليون اليوم الأحد.



وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بعد أن انحرفت حافلة ركاب عن مسارها على الطريق، وانقلبت في نهر بمنطقة "خنجان" في إقليم بغلان مساء أمس السبت، مشيرة إلى أن الضحايا بينهم أطفال ونساء.



ومن جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الإقليم، إن الضحايا كانوا في طريقهم من العاصمة كابول إلى إقليم بلخ في شمال البلاد عندما وقع الحادث.



وأفادت تقارير بأن حالة بعض المصابين حرجة، وأن تهور السائق وتعطل الفرامل هما السببان الرئيسيان وراء وقوع الحادث.



جدير بالذكر أن هناك الآلاف الذين يلقون حتفهم في أفغانستان كل عام بسبب حالة الطرق المتردية والصيانة المحدودة للمركبات والقيادة المتهورة.