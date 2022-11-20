أمريكيون يطفئون وسائل التدفئة مع ارتفاع الأسعار: الأمر يشبه العيش في كوخ إسكيمو

مع بدء الطقس البارد في شمال شرق الولايات المتحدة، يواجه العديد من الأشخاص قرارًا صعبًا: التعامل مع التكاليف المتزايدة لتدفئة منازلهم أو العيش بدونها.



ارتفعت أسعار التدفئة المنزلية مرة أخرى هذا الشتاء، حيث ارتفعت بنسبة 18٪ على مستوى البلاد بالإضافة إلى الارتفاع بنسبة 17٪ في العام الماضي، وفقًا لجمعية مديري مساعدة الطاقة الوطنية (NEADA).



تعمل شارمين جونسون في مركز الاتصال في Heater Hotline بفيلادلفيا، وهو جزء من مؤسسة غير ربحية تساعد الأسر ذات الدخل المنخفض في أنظمة التدفئة والفواتير الخاصة بهم. يمكن لجونسون، 63 عامًا، أن تتعامل مع المخاوف التي تسمعها طوال اليوم. هي أيضًا تكافح من أجل تحمل فواتير التدفئة.



بمساعدة ابنها، دفعت جونسون للتو أكثر من 1000 دولار لملء جزء من خزان الوقود الخاص بها، والتي تأمل أن يكفيها معظم فصل الشتاء.

تقول جونسون إنها غير مؤهلة للحصول على مساعدة حكومية في فواتير التدفئة. نظرًا لأن التضخم يرفع أيضًا ميزانية طعامها ونفقاتها الأخرى، فإنها تعمل على إبقاء التدفئة منخفضة، على أمل جعل الوقود يستمر لأطول فترة ممكنة.

قالت: "إنه أمر بائس.. الأمر يشبه العيش في كوخ اسكيمو".

هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار التدفئة المنزلية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وتخفيضات أوبك +، وزيادة صادرات الطاقة، وانخفاض مخزونات الطاقة، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة ( EIA)

ستكلف مشاريع EIA لتدفئة المنازل بالغاز الطبيعي 25٪ إضافية هذا الشتاء، والتدفئة بالكهرباء ستزيد بنسبة 11٪. سيكون الارتفاع الأكبر في ارتفاع زيت التدفئة، والذي من المتوقع أن يكون أغلى بنسبة 45٪ مقارنة بالشتاء الماضي، مع الضغط على ما يقرب من 5 ملايين أسرة، معظمها في الشمال الشرقي.

يبقي تيم ويسلي التدفئة في منزله خارج فيلادلفيا مطفأة، حتى مع انخفاض درجات الحرارة نحو التجمد. إنه يريد أن يدوم زيت التدفئة الخاص به لأطول فترة ممكنة وتكلفة ملء خزانه حوالي 1500 دولار.

الرجل البالغ من العمر 67 عامًا متقاعد، ويعيش اعتمادا على مزايا الضمان الاجتماعي. فقد زوجته العام الماضي، وفواتيره الطبية تضيف تكاليف قائمة النفقات الطويلة.

يعتقد ويسلي أنه سوف ينفد زيت التدفئة في وقت ما هذا الشتاء. إنه غير متأكد مما سيفعله عندما يحدث ذلك.

في هذا الشتاء، توزع إدارة بايدن 4.5 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية لمساعدة العائلات على دفع فواتير التدفئة الخاصة بهم.

ارتفعت أسعار التدفئة المنزلية مرة أخرى هذا الشتاء، حيث ارتفعت بنسبة 18٪ على مستوى البلاد بالإضافة إلى الارتفاع بنسبة 17٪ في العام الماضي، وفقًا لجمعية مديري مساعدة الطاقة الوطنية (NEADA).



تعمل شارمين جونسون في مركز الاتصال في Heater Hotline بفيلادلفيا، وهو جزء من مؤسسة غير ربحية تساعد الأسر ذات الدخل المنخفض في أنظمة التدفئة والفواتير الخاصة بهم. يمكن لجونسون، 63 عامًا، أن تتعامل مع المخاوف التي تسمعها طوال اليوم. هي أيضًا تكافح من أجل تحمل فواتير التدفئة.



بمساعدة ابنها، دفعت جونسون للتو أكثر من 1000 دولار لملء جزء من خزان الوقود الخاص بها، والتي تأمل أن يكفيها معظم فصل الشتاء.

تقول جونسون إنها غير مؤهلة للحصول على مساعدة حكومية في فواتير التدفئة. نظرًا لأن التضخم يرفع أيضًا ميزانية طعامها ونفقاتها الأخرى، فإنها تعمل على إبقاء التدفئة منخفضة، على أمل جعل الوقود يستمر لأطول فترة ممكنة.

قالت: "إنه أمر بائس.. الأمر يشبه العيش في كوخ اسكيمو".

هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار التدفئة المنزلية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وتخفيضات أوبك +، وزيادة صادرات الطاقة، وانخفاض مخزونات الطاقة، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة (EIA)

ستكلف مشاريع EIA لتدفئة المنازل بالغاز الطبيعي 25٪ إضافية هذا الشتاء، والتدفئة بالكهرباء ستزيد بنسبة 11٪. سيكون الارتفاع الأكبر في ارتفاع زيت التدفئة، والذي من المتوقع أن يكون أغلى بنسبة 45٪ مقارنة بالشتاء الماضي، مع الضغط على ما يقرب من 5 ملايين أسرة، معظمها في الشمال الشرقي.

يبقي تيم ويسلي التدفئة في منزله خارج فيلادلفيا مطفأة، حتى مع انخفاض درجات الحرارة نحو التجمد. إنه يريد أن يدوم زيت التدفئة الخاص به لأطول فترة ممكنة وتكلفة ملء خزانه حوالي 1500 دولار.

الرجل البالغ من العمر 67 عامًا متقاعد، ويعيش اعتمادا على مزايا الضمان الاجتماعي. فقد زوجته العام الماضي، وفواتيره الطبية تضيف تكاليف قائمة النفقات الطويلة.

يعتقد ويسلي أنه سوف ينفد زيت التدفئة في وقت ما هذا الشتاء. إنه غير متأكد مما سيفعله عندما يحدث ذلك.

في هذا الشتاء، توزع إدارة بايدن 4.5 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية لمساعدة العائلات على دفع فواتير التدفئة الخاصة بهم.