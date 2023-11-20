تسجيل أكثر من 112 ألف حالة دخول غير مشروع إلى ألمانيا

من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الدخول غير المشروع إلى الأراضي الألمانية في العام الحالي عن عددها في الأعوام الماضية بشكل ملحوظ، حتى رغم توقف الاتجاه التصاعدي في أكتوبر الماضي.

وأعلنت رئاسة الشرطة الاتحادية في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الدخول غير المشروع إلى الأراضي الألمانية وصل إلى 112 ألف و178 حالة في أول عشرة شهور من العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي الألمانية بشكل غير مشروع وصل في مجمل العام الماضي إلى نحو 92 ألف شخص.

ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، كانت آخر مرة يتجاوز فيها عدد حالات الدخول غير المشروع إلى الأراضي الألمانية هذا المستوى في عام 2015 المعروف باسم عام أزمة اللجوء عندما وصل عدد هذه الحالات إلى قرابة 217 ألف حالة.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أبلغت المفوضية الأوروبية في السادس عشر من الشهر الماضي عن فرض إجراءات الرقابة الثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا لمدة عشرة أيام مبدئيا، ثم مددت هذه الإجراءات أكثر من مرة.

وكانت أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى ألمانيا بشكل غير مشروع أخذت في الارتفاع بشكل مستمر منذ فبراير الماضي وحققت قفزة كبيرة بشكل خاص في الفترة بين سبتمبر حتى أكتوبر.

وأحصت الشرطة الاتحادية دخول 14 ألفًا و701 شخص إلى ألمانيا بشكل غير مشروع في أغسطس الماضي، و21 ألفًا و366 شخصا في سبتمبر و20 ألفًا و59 شخصا في تشرين أكتوبر الماضي.

ووصل عدد الأشخاص الذين قدموا طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا إلى نحو 267 ألف شخص في أول عشرة شهور من العام الحالي بارتفاع بنسبة تقارب 67% في نفس الفترة من العام الماضي.