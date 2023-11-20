نوة المكنسة تواصل زخ مياه أمطارها على الإسكندرية

واصلت نوة المكنسة زخ مياه أمطارها على أرجاء محافظة الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، وسط حالة من التغير المفاجئ في الأحوال الجوية، حيث الرياح الشديدة المصحوبة بتساقط الأمطار بتوقيتات ونسب وأماكن متفاوتة وتكاثر السحب، وارتفاع أمواج البحر مع الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة.

ورصدت "الشروق"، اليوم الاثنين، عدم تأثر حركة المرور والمواصلات العامة بتلك الأمطار التي تفاوت سقوطها ما بين الحين والآخر، وتواصل سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحي على كورنيش عروس البحر الأبيض المتوسط، تزامنا مع المنخفض الجوي الذي تواجهه مصر عامة، ونوة المكنسة ذات الرياح الشمالية الغربية، وتتعرض لها الإسكندرية خاصة، ومقررًا وفق جدول النوات البحرية أن تنقضي اليوم.

ويُشار إلى أن محافظة الإسكندرية، أعلنت في بيان رسمي، استئناف الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون"، بعد يوم من تعطيلها ومنح إجازة استثنائية للموظفين المعينين ضمن نسبة 5%، والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا؛ إثر سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت تأثر مصر بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وسط نشاط لحركة الرياح؛ مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.