فيردر بريمن يقيم مباراة وداعية للاعبه البرازيلي

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم الأربعاء، أنه يستضيف مباراة وداعية للاعب خط وسطه السابق البرازيلي دييجو في 22 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الوداعية بين فريق يضم أساطير فيردر بريمن، وفريق آخر يضم عظماء الساحرة المستديرة في العالم، على ملعب الفريق الألماني.

وصرح دييجو، في تصريحات صحفية: "لقد كان فريق ومدينة بريمن مميزين بالنسبة لي دائما. أمضيت 3 سنوات رائعة هنا. إنني مدين كثيرا للنادي والجماهير بالوقت الرائع الذي قضيته هنا، حيث شعرت بحبهم الشديد".

وأضاف: "بالنسبة لي، ستكون تلك المباراة بمثابة ختام لهذا الفصل من حياتي وأنا سعيد للغاية بالمشاركة فيها والتواجد أمام هؤلاء المشجعين وفي هذا الملعب مرة أخرى".

وخاض دييجو 132 مباراة مع بريمن بين عامي 2006 و2009، وسجل 54 هدفًا وتوج مع الفريق بكأس ألمانيا عام 2009.

ومازالت جماهير الدوري الألماني تتذكر جيدا هدف دييجو الذي أحرزه من مسافة تزيد عن 60 مترا ضد فريق ألمانيا آخن عام 2007.

وقال دييجو مازحا: "كان هذا أفضل هدف في مسيرتي. ربما أستطيع تكرار نفس الهدف في مارس المقبل، إذا منحني زملائي في الفريق وكذلك المنافسين هذه الفرصة".

ورحل دييجو عن بريمن للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2009، علما بأنه انضم لفولفسبورج الألماني أيضا، قبل أن يختتم مشواره الكروي مع فريق فلامنجو البرازيلي، الذي لعب في صفوفه بين عامي 2016 و2023، ليعلن اعتزاله بعدها.