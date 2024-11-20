ما هي أجندة جنوب أفريقيا لرئاسة مجموعة العشرين؟



• رامافوزا: إعلاء التضامن مع شعوب غزة ولبنان والسودان وأوكرانيا.. والتنمية العادلة المتكافئة على رأس أولوياتنا

تحقق جنوب أفريقيا إنجازا تاريخيا باعتبارها أول دولة أفريقية تترأس مجموعة العشرين بعد تسلم الرئاسة من البرازيل خلال اجتماع القمة التي عقدت في ريو دي جانيرو اليومين الماضيين، حيث تخطط الدولة الافريقية عقد ما يقرب من 130 اجتماعا خلال عام 2025 لبحث امكانيات الحلول بشأن القضايا الأكثر الحاحاً وهي الفقر والجوع.

كان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أعلن تعهد بلاده للعمل مع المجتمع المدني كجسر بين زعماء مجموعة العشرين والأشخاص الذين لديهم أكبر قدر من المصلحة في المناقشات، اذ ستكون أجندة التنمية على رأس أولوياته.

وتضع جنوب أفريقيا قضايا النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على رأس أولويات العمل خلال رئاستها للمجموعة في محاولة استغلال الجهود الجماعية العالمية لمعالجة التحديات التي تفاقمت بسبب هشاشة التضامن العالمي، وتخلف التنمية، وتزايد التفاوت- حسب حديث رئيس جنوب أفريقيا أمام القمة

كان الرئيس رامافوزا أعلن أن جنوب أفريقيا اعتمدت موضوع رئاسة مجموعة العشرين "التضامن والمساواة والاستدامة.

وقالت صحيفة ساوث أفريكا الرسمية الصادرة في جوهانسبرج إن ملف التضامن مع الشعوب يكون له أولوية خاصة، حيث تسعى جنوب أفريقيا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تعزيز التضامن، سواء كان الأمر يتعلق بغزة أو السودان أو أوكرانيا أو لبنان، في مواجهة المصاعب والمعاناة التي خلفتها الحروب خلال العاميين الماضيين.

ومن المنتظر أن تدعم جنوب أفريقيا برامج الدول الأكثر عرضة للأوبئة لمعالجلة ملف الأزمات الصحية العامة العالمية، بخاصة مع استمرار معاناة العديد من البلدان في أفريقيا من تفشى حمى الضنك التي تتطلب إجراءات دولية عاجلة.

وتبقى قضية عدم المساواة جزء من الاهتمام الافريقي خاصة مع استمرار التهديد للنمو الاقتصادي والاستقرار العالمي، بسبب الفوارق في الثروة والتنمية غير العادلة وغير المستدامة.