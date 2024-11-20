باحث بالمركز المصري للفكر: عجز في أعداد الأخصائيين في المدارس بمختلف المحافظات

قال الدكتور محمود سلامة رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك عجزًا في أعداد الأخصائيين في المدارس بمختلف المحافظات.

وأضاف خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، أن عدد الأخصائيين في كل التخصصات بالمدارس 135 ألفا فقط.

وشدد على ضرورة أن يركز ملف الانضباط في كل مدرسة على التغلب على ظاهرة العنف في المدارس مستقبلا واتخاذ إجراءات ضدها، مؤكدا أن وزارة التعليم تدرك حجم ما يتم ترديده عن ظاهرة انتشار العنف بالمدارس.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بتنفيذ المبادرة الرئاسية بشأن مسابقات تعيين المدرسين، كما أن الطالب من حقه فيما يخص ظاهرة العنف أن يبلغ عن تعرضه لأي حادث عنف من خلال الاتصال على رقم 16000.