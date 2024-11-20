قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض الجوي على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أقل اليوم مقارنة بالأيام الماضية.

وتوقعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن تتراوح فرص الأمطار اليوم ما بين الخفيفة والمتوسطة، والرعدية أحيانًا على أغلب السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت أن 8 مناطق، هي: مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح، الأكثر تأثيرًا بسقوط الأمطار، متوقعة امتداد فرص الأمطار الخفيفة إلى بعض المحافظات الداخلية كالشرقية والغربية، وبعض المناطق من مدن القناة.

وأشارت إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والصعيد تشهد زيادة لفترات سطوع الشمس، الأمر الذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل العظمى على القاهرة 25 درجة، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة خريفية نهارًا على أغلب الأنحاء، وتتراوح ما بين مائلة للبرودة إلى باردة خلال فترات الليل.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.