روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أممي لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا

استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار حول إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر الحدود، قدمته لمجلس الأمن كل من ألمانيا وبلجيكا والكويت.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع القرار المذكور آنفا، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قبيل التصويت في مجلس الأمن الدولي، إن "روسيا ستصوت ضد الوثيقة"، موضحا: "قدمنا مشروعنا للقرار، وهو يركز على المسائل الإنسانية حصرا، مع تقليص عدد المعابر التي يتم نقل المساعدات عبرها".

ولفتت القناة الروسية إلى أن مشروع القرار الألماني – البلجيكي – الكويتي كان ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا بدون موافقة الحكومة السورية، فيما تصر موسكو على الحفاظ على معبرين فقط، وتنسيق كل العمليات الإنسانية مع دمشق.