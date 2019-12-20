حملة مداهمة على أفراد يروجون صورا إباحية للأطفال في ألمانيا

قامت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة بمداهمة لمنزل بمدينة ريكلينجهاوزن غربي البلاد على خلفية الاشتباه في تورط أفراد في ترويج صور إباحية للأطفال، وعثرت خلال العملية على فتى في الخامسة عشرة مفقود منذ فترة طويلة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الفتى مختف منذ عامين وينحدر من بلدة أور-إركينشفيك المجاورة.

وقالت الشرطة في ريكلينجهاوزن إن أفرادها عثروا على الفتى داخل خزانة خشبية، مشيرة إلى أنه اختبأ فيها أو تم إخفاؤه داخلها.

وأكد المتحدث باسم الشرطة قائلا: "لا تتوفر حاليا أدلة على ان الفتى تم حبسه في المسكن رغما عن إرادته".

وأضاف المتحدث: "هناك بعض الأدلة على أنه مكث هناك طواعية لمدة طويلة"، إلا أنه لم يدخل في تفاصيل تتعلق بالفتى لأسباب تتعلق بحماية الضحية.

وتشتبه الشرطة في شخص /44 عاما/ ينشر كتابات تتضمن صورا إباحية للأطفال.

وعثرت الشرطة خلال مداهمة المنزل اليوم الجمعة على رجل / 77 عاما/ ذكرت أنه والد الشخص المشتبه فيه / 44 عاما/ والذي يعيش أيضا في نفس المسكن.

ألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه ووالده بصورة مؤقتة، إلا أنها أطلقت سراح الأب / 77 عاما/ عند المساء.

وضبطت الشرطة أجهزة تكنولوجية وحافظات بيانات إلا أن تقييم ما فيها لم يصرح به حتى الآن.

استخدمت الشرطة كلبا مدربا على الوصول إلى وسائل حفظ البيانات الإلكترونية.

وتحفظت الشرطة اليوم الجمعة على الفتى /15 عاما/ واستدعت مكتب رعاية الشباب لمتابعة حالته.