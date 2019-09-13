الإبقاء على سعر الفائدة في المجر دون تغيير

أبقى البنك المركزي المجري، اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير قبل صدور توقعات البنك للتضخم والمنتظر أن يكون التضخم في المجر الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي المجري أبقى على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 13%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلع الوكالة رأيهم.

ومن المحتمل ينصب تركيز المستثمرين على توقعات التضخم الجديدة للبنك المركزي وتوجهات سياسته النقدية التي سيتم نشرها في وقت لاحق من اليوم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن مكتب الإحصاء المركزي في المجر، استمرار ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد في نوفمبر الماضي، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف المرافق، واتساع الفجوة التجارية بشكل كبير في أكتوبر، مقارنة بمعدلات العام الماضي.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 5ر22% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1ر21% في أكتوبر السابق عليه. ويتجاوز ذلك، توقعات خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا عن 2ر22%.

وبلغ معدل التضخم مستوى أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 2-4% منذ مارس من عام 2021.

وهذه هي ثالث مرة يتجاوز فيها التضخم 20% منذ عام 1996.

وارتفعت تكاليف المرافق (الإنفاق على الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من أجل التدفئة والطهي، والمياه والصرف الصحي) بنسبة 9ر65% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8ر43%.

كما زادت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 4ر14%، وأسعار الكحوليات والتبغ بنسبة 8ر13%.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8ر1% على أساس شهري بعد ارتفاع بنسبة 2% في أكتوبر.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 24% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ3ر22% في أكتوبر السابق عليه. ويعد هذا أعلى مستوى منذ أبريل 1996 ويتجاوز توقعات الخبراء، الذين أشاورا إلى 4ر23%.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 1ر2% على أساس شهري.