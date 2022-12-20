الفلكلور الصعيدي في سامر الأقصر للتحطيب بساحة أبو الحجاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات الفنية ضمن سامر الدوره 120 للمهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج.



الفعاليات التي تختتم مساء غد الأربعاء تقام في إطار تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتهدف الحفاظ على الموروث الشعبي والهوية المصرية.



شهدت ساحة أبوالحجاج مساء أمس مجموعة من الفقرات الفنية ضمن سامر التحطيب، الذي أقيم بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء.



كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني منها: "عم يا جمال، ورق الفل، وحياتك يا مصر، يونس خطر فى السوق، على المجاريح، دارى جمال العين، مصر يا غالية غناء جماعي" بقيادة منال إبراهيم، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبي وهي "الربابة، السوهاجية، التحطيب" تدريب محمد الرز، وقدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية استعراضاتها الغنائية "العصاية، الصرماتي، مبيض النحاس، النوبة" تدريب وائل عيد.



كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراضات "الغزاوى، الصعيدى" بقيادة محمد فاروق، وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن تراثها ومنها "نخل عالى، سامر التحطيب، الآلاتية، السحجة، التنورة" تصميم وتدريب سيد تونى، غناء عبد الرحمن أحمد، فيما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية استعراضات "السقايين، الحوايا، التحميلة" بقيادة المدرب أحمد واصف.



وعلى مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات، قدمت الهيئة عدد من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية فقراتها الإستعراضية وهي "الشعبيات، التحطيب، التنورة، خطبونى يا أبوالحسن" بقيادة أسامة الملوانى، وقدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبي غناء الريس قرشي بقيادة إلهام سعد.



وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عدد من العروض الفنية بقصر ثقافة حوض الرمال وهي: "الغزل، التنورة، العصايا" تصميم وتدريب محمود يحيى، كما قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية موروثها الشعبي فى رقصة "التحطيب" تصميم وتدريب أحمد فؤاد.



مهرجان الأقصر للتحطيب تنظمه الإدارة العامة للمهرجانات بقصور الثقافة برئاسة نبيل نعيم، ويترأس دورته ال 12 الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتشارك فيه فرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ويعد أحد المهرجانات التي تقام بإقليم جنوب الصعيد الثقافي الذي يترأسه عماد فتحي.