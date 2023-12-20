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سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل مع ضيفه خيتافي بنتيجة 3/3 مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجد أتلتيكو مدريد صعوبة بالغة على مدار الشوطين، حيث أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة 38.

لكن أنطوان جريزمان سجل الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 44، قبل أن ينجح بورخا مايورال في إدراك التعادل في الدقيقة 54.

واستعاد أتلتيكو مدريد تفوقه بالهدفين الثاني والثالث لألفارو موراتا وجريزمان من ركلة جزاء في الدقيقتين 64 و69.

لكن خيتافي استغل النقص العددي وانتزع نقطة التعادل بعدما قلص أوسكار رودريجيز الفارق بهدف ثان في الدقيقة 87، وسجل مايورال الهدف الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 93.

وفرط أتلتيكو مدريد في نقطتين ثمينتين وتعثر للجولة الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة الماضية أمام أتلتيك بلباو بهدفين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن برشلونة حامل اللقب ومبتعدا بفارق 9 نقاط عن جيرونا صاحب الصدارة.

أما خيتافي بقى في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وفي مباراة أخرى خرج إشبيلية من النفق المظلم بفوز كبير على مضيفه غرناطة بثلاثة أهداف سجلها أدريا بيدروسا ولوكاس أوكامبوس وسيرخيو راموس في الدقائق 23 و32 و49.

رفع إشبيلية رصيده إلى 16 نقطة ليقفز للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي أولى مباريات الثلاثاء، عاد فالنسيا لطريق الانتصارات بالفوز على مضيفه رايو فاليكانو بهدف سجله سيرجي كانوس في الدقيقة 61.

وأكمل فالنسيا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه تييري كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 23 نقطة ليقفز للمركز العاشر بعدما حقق فوزه السادس هذا الموسم والأول له بعد خمس جولات.

أما فاليكانو فتكبد خسارته السادسة في الدوري ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.