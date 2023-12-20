رئيس جامعة بنها يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل ختام الأنشطة الطلابية والرياضية لطلاب الجامعة.



جاء ذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والقائم بعمل مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.



وأكد رئيس جامعة بنها،حرص جامعة بنها، دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.



وخلال الحفل، وجه رئيس الجامعة كلمة إلى الطلاب لتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الطلابية بكل صورها، مؤكدا لهم تميزهم ومواهبهم المختلفة وخاصة الطلاب من ذوى الهمم الذين يثبتون دوماً أنهم قادرون وباختلاف، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة لتنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم.



من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة، إن مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.



وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة ومرافقوه المتميزين فى الأنشطة الرياضية سواء الفردية والجماعية بالإضافة إلى المتميزين فى الأنشطة الرياضية من الطلاب من ذوى الهمم.



فى نفس السياق، كرم نائب رئيس الجامعة، عدد من الطلاب المتميزين بالمراكز الأولى فى الانشطة الطلابية منها النشاط الثقافي، ومسابقة القرآن الكريم ومسابقة الأحاديث النبوية، والإنشاد الديني، والمراسل التلفزيوني، والشعر والقصة القصيرة والمقال، والرواية، والدوري الثقافي، بالإضافة إلى تكريم الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة.