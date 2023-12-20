نقيب المهن التمثيلية يحذر من تداول صفحات تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي

حذر الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعض منشئي الصفحات الوهمية؛ والتي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من ينتحل صفته واسمه وأي كيان وهمي يحمل اسم نقابة المهن التمثيلية.



وأكد أشرف زكي في بيان له اليوم الأربعاء؛ أنه لا توجد لديه أي صفحات علي مواقع التواصل المختلفة؛ وخاصة فيسبوك؛ مشيرًا إلي أنه لا يملك إلي صفحة واحدة عبر موقع الصور الشهير إنستجرام؛ ومؤكدًا أنه سوف يتوجه إلي مباحث الانترنت لتقديم بلاغ ضد تلك الصفحات الوهمية؛ ومشيرا إلي أنه لا توجد إلا صفحة واحدة تحمل اسم نقابة المهن التمثيلية فقط علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.