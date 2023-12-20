مجلس الأمن يبحث التوصل إلى قرار بشأن غزة لا يعرقله الفيتو الأمريكي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مجلس الأمن الدولي يبحث التوصل إلى قرار يدعو لوقف القتال في غزة لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضده.

* مفاوضات مستمرة على المسودة

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن اجتماعاً صباحياً، الثلاثاء، انتهى بدون تصويت مع استمرار المفاوضات على مسودة جديدة حذفت منها عبارة "وقف إطلاق النار"، التي كانت موجودة في النسخة المقدمة يوم الاثنين، وبدلاً من ذلك، طالبت بـ"تعليق فوري للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عائق، ولخطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".

وتابعت لم يتمكن المفاوضون من الاتفاق على الصيغة، وألغي تصويت في وقت متأخر من فترة الظهيرة. ومن المقرر أن ينعقد المجلس المكون من 15 عضواً مجدداً، صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك.

واستخدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حق النقض مع عدة قرارات بشأن وقف إطلاق النار.

*جهود الإغاثة والمحتجزين*

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أن يفهم بقية العالم ما هو على المحك هنا".

من جانبه، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن الجهود الإنسانية لإغاثة أكثر من مليوني شخص من سكان غزة ممن هم في حاجة ملحة "على وشك الانهيار" في مواجهة "تحديات مستعصية، وسط نزوح على نطاق لا يمكن تصوره".

وفي محاولات لتهدئة المخاوف الأمريكية، ضمن المفاوضون في مشروع القرار المكون من ثلاث صفحات مطلباً "لإطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع المحتجزين" والقدرة على تلبية احتياجاتهم الطبية.

وبالرغم من أن مسودة الثلاثاء، لم تتضمن انتقاداً صريحاً لإسرائيل أو حماس – أشارت إليهما بـ"طرفي الصراع" – فهي "تدين بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وجميع أعمال العنف والقتال ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".