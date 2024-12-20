الزراعة: نولي اهتماما كبيرا بدعم المنتجين والمزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بدعم المنتجين والمزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن الوزارة تعمل على تعزيز إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والرقابة الصحية والحيوانية لتعزيز الإنتاجية ومقاومة الميكروبات وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي.

وأشار إلى أنه تم تنسيق بروتوكول بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» لتنفيذ منظومة تحسن إنتاجية المرازعين بتمويل من مشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيلعب دورًا كبيرًا في توفير أساليب جديدة في عملية التربية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية الموجودة، وإدخال نُظم التلقيح الاصطناعي لتطوير أداء السلالات الموجودة لدى المربين والمنتجين.

ونوه بأن الوزارة تحرص على أن تكون هذه السلالات قادرة على تحقيق إنتاجية أكبر، وبالتالي تقاوم التغيرات المناخية.

وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، حيث وقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.

ويستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي في مصر والذي ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية، ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.