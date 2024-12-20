المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية لشهور يناير وفبراير ومارس 2025، وحددت مواعيد لصرف الرواتب والمتأخرات للعاملين.

وبحسب البيان، سيبدأ صرف مرتبات شهر يناير من 22 يناير 2025، على أن يتم صرف متأخرات العاملين في أيام 5، 6، 8، 9 من نفس الشهر. أما مرتبات فبراير فسيتم صرفها بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات ستكون في أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، بينما سيبدأ صرف مرتبات مارس في 23 مارس 2025، مع صرف المتأخرات في الأيام 6، 9، 10 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن المستحقات ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة، داعية العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصرف، حيث ستكون المرتبات متاحة على مدار اليوم ابتداءً من الموعد المحدد لكل جهة إدارية.