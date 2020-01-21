عرض ريا وسكينة على مسرح أوبرا دمنهور

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استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقة فرسان الشرق للتراث الذى قدمت عرض ريا وسكينة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت، العرض تصميم وإخراج كريمة بدير بدار أوبرا دمنهور اليوم و الذى شهد إقبالا جماهيريا

والعرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، حيث يتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة حيث يتناول شخصيتى ريا وسكينة ودارت حولهن الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الإقتصادية والمناخ الثقافى آنذاك.

ويبرز العرض، ردود الأفعال تجاه العنف الذي تعرضن له باعتباره صراع مع الموت.

يذكر أن فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً

وسوف يعاد العرض غدًا الأربعاء على مسرح أوبرا دمنهور.