الخارجية السعودية: المصالح المشتركة بين الرياض وواشنطن لم تتغير

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحات أن العلاقات بين الرياض وواشنطن مؤسساتية، معربا عن تفاؤله بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة الرئيس جو بايدن.



وأشار وزير الخارجية السعودي في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، مساء اليوم الخميس، إلى أن المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لم تتغير، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السعودية تعاملت بشكل ممتاز في مضى مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين.



وتطرق وزير الخارجية السعودي إلى الاتفاق النووي الإيراني، موضحا أن بلاده ستتشاور مع أمريكا بخصوص الاتفاق مع إيران ، مبينا في الوقت ذاته أن الدول الاوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص.



وقال إن ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة، وعلى النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه، مؤكدا أن بلاده تمد يدها للسلام مع إيران إلا أنها لا تلتزم باتفاقياتها"، مشيرا إلى أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها.



وفيما يتعلق بالملف اليمني، أوضح وزير الخارجية السعودي أن اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسي وتسوية شاملة لأزمة اليمن.. مضيفا أنه إذا قرر الحوثيين أن مصلحة اليمن هي الأهم سيسهل التوصل لحل للأزمة.



وشدد على أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من جانب واشنطن تصنيف مستحق، مؤكدا في الوقت ذاته أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستجد أن الأهداف الأمريكية والسعودية مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن.