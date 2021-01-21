الولايات المتحدة تسجل 178 ألفا و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، تسجيل 178 ألفا و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 24 مليونا و434 ألفا و283 حالة على الأقل.

وأضافت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 4 آلاف و229 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 406 آلاف وحالة واحدة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم توزيع 35 مليونا و990 ألفا و150 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 16 مليونا و525 ألفا و281 جرعة على الأقل للمواطنين.