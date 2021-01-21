قال المحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة «زواج التجربة»، إن الأمر أسيء فهمه، إذ تم تداوله بواسطة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة خاطئه، معقبًا: «أخطأوا في فهم الموضوع ونقله».



وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «3 ستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أنه متفق مع كل ما جاء في بياني دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر الشريف، الذان أقر فيهما بحرمانية هذا الزواج باعتباره محدد المدة.



وأوضح أن الأمر متعلق بالمتزوجين بالفعل وحدثت بينهم مشكلات أدت إلى طلب الزوجة للطلاق، مضيفًا أن عقد زواج التجربة يتم من خلال جلسة صلح عرفية لتحديد ضوابط للطرفين لاستكمال الحياة الزوجية.



وذكر أنه يتم كتابة شروط الطرفين في عقد اتفاق، كي تستمر الحياة بين الطرفين دون طلاق، مؤكدًا أن الاتفاق جاء فيه شرط أن يكون الطرفان متزوجين زواجًا شرعيًا.



ولفت إلى أن عقد الصلح المشروط بين الزوجين يختلف عما يسمى «القائمة»، إذ أن العقد يتضمن شروط التعامل بينهما في الحياة اليومية، على عكس القائمة التي تتضمن الحقوق المادية فقط.



ونوه بأن العقد يتضمن شروط جزائية مادية حال الإخلال بشروط الاتفاق، مضيفًا أنه حدثت تجربة بين زوجين بالفعل.



وأكد أن الأمر في حقيقته ما هو إلا حيلة للحد من انتشار الطلاق والإصلاح بين الزوجين، مفيدًا بأن المصريين يخافون من فكرة العقود والاتفاقات، ما سيحد من المشكلات بين الزوجين.





