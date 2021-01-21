والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها: جوزي كان بيشك إني بكلم خطيبي القديم

قالت أمال بسيوني، والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها وهدد بحرقها، إنها تزوجت في سن الـ 17، مضيفة أن زوجها لا يريد أن يسجل ابنته باسمه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء أمس الأربعاء، أنها رفعت ضده قضية إثبات نسب، ولهذا قام بتعذيب الطفلة، متابعة: «مش عاوز يطلقني وبيقولي ملكيش حاجة عندي».

وتابعت: «أهله كانو بيسرقو حاجتي وأروح ألاقي شقتي فاضية، وبيتهمني بكلام زور وإني كنت بكلم خطيبي القديم، والناس كانت بتكدبه، فيرجع يعتذر»، مضيفة «كنا متعودين نديله البنت، متوقعتش يعمل فيها كدا، لأن مفيش حد بالقسوة دي».

وذكرت «خد مني بنتي شهر وهي لسه بترضع فاتفطمت وهي عندها 7 شهور»، موضحة أنه ألقي القبض عليه ويتم التحقيق معه في نيابة طلخا.

ويذكر أنه تم القبض على المتهم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في أحد الشوارع، حيث تبين أن المتهم من مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم والد الطفلة، وقام بفعل ذلك بسبب خلافات أسرية مع زوجته والدة الطفلة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لقيام شخص بتجريد طفلة رضيعة من ملابسها في أحد الشوارع، وسط صرخات الطفلة، مما آثار استياء المواطنين، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض على المتهم بارتكاب تلك الفاجعة.



