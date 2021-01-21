موسكو تعلن تخفيف القيود المتبعة بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية (موسكو) سيرجي سوبيانين، تخفيف الإجراءات والقيود المتبعة لمجابهة كورونا المستجد، وذلك بسبب انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.

وأشار سوبيانين -حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إلى أن الوضع في موسكو يبعث على التفاؤل الحذر.

وقال: "الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا يبعث على التفاؤل الحذر، فخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل ما بين 2 إلى 4 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهو أقل بكثير مما كان عليه في نهاية ديسمبر".

وأكد تخفيف بعض القيود المفروضة، حيث سيتم استئناف عمل المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى، كما سيتم رفع نسبة السعة الاستيعابية في المسارح ودور السينما والحفلات إلى 50 في المئة من طاقتها، مشيرا إلى السماح بإقامة فعاليات ترفيهية ورياضية ومعارض وفعاليات تعليمية جماعية أخرى مع المتفرجين (بنفس نسبة الحضور) كما سيتم إلغاء القيود المفروضة على تشغيل مراكز الترفيه للأطفال والمخيمات النهارية وغرف الأطفال في مركز التسوق والترفيه.

وأضاف أن أكثر من 9 آلاف سرير غير شاغر، في الوقت الذي يتم فيه علاج 11.8 ألف شخص في مستشفيات فيروس كورونا، وهو الحد الأدنى منذ نهاية نوفمبر.

وتابع: "لقد زاد معدل التطعيم بشكل كبير، فحصل أكثر من 220 ألف من سكان موسكو بالفعل على حماية موثوقة ضد الفيروس، وفي هذه الحالة، يمكننا تحمل تخفيف القيود الحالية بشكل كبير".