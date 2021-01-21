المشدد 6 سنوات لتاجر بتهمة الإتجار بالمخدرات في كفر الشيخ

حكمت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم حضوريًا، بمعاقبة (ر.ف.ا - 36 سنة)، تاجر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدرات وسلاح أبيض، في أحداث القضية رقم 12790 لسنة 2020جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم1981 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.



الجلسة برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وبحضور إسلام محمد الحمادي، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب.



وترجع أحداث القضية إلى 23 سبتمبر الماضي، حيث ضبط المتهم، مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض، وذلك بهدف الإتجار في المخدرات، وبمواجهته اعترف أنهما بقصد الإتجار في المواد المخدرة.