وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.09 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، وصل إلى 49 ألفا و499 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.76 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 51 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس تراجعا واضحا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا في ألمانيا.

وذكر المعهد صباح اليوم أن ما يسمى بمعدل حدوث الإصابة بالعدوى لسبعة أيام بلغ 0ر119، وهي أقل قيمة تم تسجيلها منذ أول نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن معدل حدوث الإصابة لسبعة أيام هو عدد الإصابات الجديدة التي يتم تسجيلها لدى مكاتب الصحة بين كل 100 ألف شخص في كل أسبوع، وكان هذا المعدل في انخفاض مستمر خلال العشرة أيام الأخيرة.

يذكر أنه وصل أعلى قيمة حتى الآن قبل وقت قصير من فترة عيد الميلاد (الكريسماس) في يوم 22 ديسمبر، وبلغ آنذاك 6ر197.

ولكن الاختلافات بين الولايات في هذا الصدد كبيرة، فأوضح المعهد أن أعلى مدى لحدوث العدوى موجود في ولاية تورينجن بإجمالي 225، وكذلك براندنبورج بإجمالي 3ر203. فيما أن أقل مدى سجلته ولاية بريمن بإجمالي 6ر76.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة سجلت صباح اليوم 20 ألف و398 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة، فضلا عن 1013 حالة وفاة.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بلغ قبل أسبوع 25 ألف و164 حالة، وبلغت حالات الوفاة أقصى قيمة تم تسجيلها حتى الآن بإجمالي 1244 حالة.

وأضاف معهد "روبرت كوخ" أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا منذ بدء تفشي الفيروس في ربيع العام الماضي وصل اليوم إلى مليونين و88 ألفا و400 حالة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي يمكن أن يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة غير مكتشفة حتى الآن.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس وصل اليوم إلى 49 ألفا و783 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس نحو مليون و762 ألفا ومئتي شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 87ر0، علما بأنه كان يبلغ القيمة ذاتها أول أمس الثلاثاء، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 87 شخصا آخرين.