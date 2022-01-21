مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 59 في انفجار قوي في غانا

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لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 59 آخرين ، في انفجار قوي في غانا.

وذكر وزير الإعلام الغاني، كوجو أوبونج نكوروماه في بيان الليلة الماضية أن شاحنة محملة بالمتفجرات اصطدمت بدراجة نارية ، ومركبة أخرى، قريبة من محول كهرباء، أمس الخميس.

وسبب الحادث انفجارا عنيفا، دمر بشكل كامل إحدى القرى، بالقرب من بلدة "بوجوسو"، طبقا لما ذكره نكوروماه.

كان سيتم استخدام المتفجرات في الشاحنة في التعدين. وتتركز صناعة التعدين بالمنطقة على الذهب.

وتم نشر رجال شرطة وجيش وأفراد من خدمات الحماية المدنية الوطنية لمساعدة عمال الإنقاذ.

وطبقا لهيئة "الحماية المدنية" في غانا، فقد تضرر 500 مبنى، الكثير منها، ترددت تقارير أنها احترقت .

وطُلب من سكان المناطق القريبة إيواء هؤلاء الذين يطلبون مساعدة وأن يجعلوا المدارس والكنائس متاحة للسكن.