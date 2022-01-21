قطاع الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 18 ألفا و369 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3633 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و999 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1386 قضية تموينية متنوعة، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 193 قضية متنوعة واسفرت جهود الادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 158 قضية متنوعة.