إبراهيم عيسى: اغتيال الكاتب فرج فودة كشفت التيار الإسلامي وعنفه

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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ عملية اغتيال الكاتب الراحل فرج فودة كانت فارقة بالنسبة للتيار المدني وكاشفة للتيارات الإسلامية و"عنفها".

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن المفكرين الذين كانوا يختلفون مع التيار الإسلامي على استحياء وتخوف زادت شجاعتهم بعد عملية الاغتيال.

وتابع:"علينا الاختيار بين الدولة المدنية والدولة الدينية وعلينا أيضًا العلم أن الحلول الوسطى لا تصلح".

واستكمل: "الدولة اهتزت بعد اغتيال فرج فودة والقوى المدنية بدأت تفوق وقتها، وأفكار فرج فودة انتشرت اكثر، وحادثة الاغتيال كانت فارقة بالنسبة للتيار المدني ، والرجل دفع من سمعته وسيرته ودفع من حياته لكشف التيارات الإسلامية".