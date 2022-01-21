قال المطرب محمد شاهين، إنه مر بفترات صعبة في حياته جعلته يفكر في اعتزال الغناء، والاتجاه إلى مجال آخر.

وأضاف محمد شاهين خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الفترة الصعبة كانت مع بداية جائحة كورونا التي أثرت على الفن من حيث انخفاض فرص العمل، الأمر الذي دفع الكثيرين للاكتئاب، مردفا: «الناس قالوا إني هعتزل وقتها لكني كنت بفكر بس، ودا أمر طبيعي».

وتابع المطرب محمد شاهين، أنه اشترك مع حوده بندق في ثنائي غنائي، أنتجا من خلاله «كله طار»، مؤكدا أنها لا تعتبر مهرجانا، بل عبارة عن أغنية شعبية، ولا يستطيع أي مطرب تأديتها باللحن الذي جاءت عليه.