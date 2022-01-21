المخرج أحمد يعقوب يكشف كواليس التعاون مع الشيخ محمد بن زيد بـ«قمة القمة»

قدم المخرج أحمد يعقوب مؤخرًا أغنية قمة القمة، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت مشاهدات عالية.

وقال أحمد يعقوب في بيان صحفي، إنه له الشرف بتقديم أغنية قمة القمة، والموجهة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان والتعاون مع صانعي الأغنية على رأسهم الملحن محمد الأحمد والشاعر علي المنهالي، متمنياً أن ينال الفيديو على إعجاب الجمهور.

أغنية قمة القمة، كلمات علي أحمد سعد المنهالي، إخراج موسيقي وألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات، هندسة صوتية ومكساج علي الأمير، توزيع فهد سواح، وتريات مجموعة وتريات الوطن، عود صادق جعفر، شيلو أحمد طه، إدارة إنتاج أحمد بركات، إدارة فنية خالد الأحمد، إنتاج ستديو الوطن.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: من تطري الفخر نحن فخرنا قمة، شيخ الشيوخ وحكيم الناس والأمة، بو خالد الذي يقود المجد بأفكاره، عز البلاد وذخرها وقمة القمة، محمد اللي يحب الناس وتحبه، وكل الخصام الحميدة تجري بدمه، له الولا مننا والروح تحت أمره، وقلوبنا لجل شوره يات ملتمة.