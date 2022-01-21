الاتحاد السكندري يحسم صفقة إبراهيم حسن

نجح مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في حسم التعاقد مع إبراهيم حسن، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتوصل مسؤولو زعيم الثغر لاتفاق مع ادارة بشأن الحصول على خدمات ابراهيم حسن، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد السكندري عن التعاقد مع اللاعب، بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.

وجاء تعاقد الاتحاد مع إبراهيم حسن، بناء على طلب حسام حسن، المدير الفني، لتعري العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الجناح الأيمن.

ويعد لاعب بيراميدز، هو ثالث صفقات الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الشتوي، بعد أن تعاقد مع كل من محمود شبانة، مدافع الزمالك وعبدالله نصيب، مدافع المنتخب الأردني.

ويسعى زعيم الثغر، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي، لتساعده على المنافسة على المربع الذهبي في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 12 نقطة.

كما يحتل المركز الثاني في بطولة كأس رابطة الأندية برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن فيوتشر المتصدر.