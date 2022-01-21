 المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يطالب بقوانين جديدة بعد صدور حكم بحق حركة مقاطعة إسرائيل - بوابة الشروق
الجمعة 21 يناير 2022 7:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يطالب بقوانين جديدة بعد صدور حكم بحق حركة مقاطعة إسرائيل

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 7:43 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 7:43 م

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا لصالح تأجير مساحات في المدن الألمانية لصالح أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارا "بي دي إس"، طالب المجلس المركزي لليهود بقواعد قانونية جديدة.

وقال المجلس المركزي اليوم الجمعة إنه سيتعين على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتخاذ إجراءات حتى تتمكن البلديات من التعامل مع مثل هذه الأحداث.

أبدت الأقلية اليهودية في ألمانيا عدم تفهمها للحكم الصادر عن أعلى محكمة إدارية في ألمانيا.

وقال المجلس المركزي لليهود إن المحكمة لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف أن حركة مقاطعة إسرائيل لها سمات معادية للسامية وتغذي معاداة السامية.

وقررت المحكمة الاتحادية يوم أمس الخميس عدم جواز فرض حظر من جانب مدينة ميونخ على تأجير قاعات لممارسة أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل، مبينة أن قرارا مماثلا لمجلس المدينة يعد انتهاكا للحق الأصيل في حرية التعبير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك