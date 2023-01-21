مؤتمر دولي بألسن عين شمس يناقش إشكاليات الثقافة بين اللغتين العربية والفرنسية





نظم قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان: "اللغات والثقافات الأجنبية اللغات والثقافات الأم: الروابط والعلاقات"، بالتعاون مع المعهد القومي للغات والحضارات الشرقية "الإينالكو" والمعهد الفرنسي وشبكة أبحاث LAC، برعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وسلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويمني صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا عادل رئيس القسم، وعلوية الحكيم أستاذ اللغة الفرنسية بالقسم.



وحضر الحفل توما زاند رئيس فريق البحث العلمي بليدام التابع للمعهد القومي للغات والحضارات الشرقية بباريس، وهبة لوكوك من المدرسة العليا للمترجمين الشفويين والتحريريين الإيزيت، وجوال بوبينو من جامعة تور بفرنسا، ومونيكا سيزرمي من جامعة هيروشيما، وإيمان مسعود سيدري من الاينالكو.



وتضمنت أنشطة المؤتمر، ٨ جلسات حول عدة محاور هي الترجمة التحريرية والفورية، واللغة والتعليم، والأدب والفنون، والابتكارات الرقمية.

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وتناول المؤتمر، إشكالية الثقافة بين اللغتين العربية والفرنسية في اللغة والأدب والترجمة والروابط بين الثقافات واللغة الأم.



وتطرق المحاضرون، إلى ضرورة الربط بين الثقافة وتعلم اللغات والترجمة في مختلف التخصصات وخاصة الترجمتين القانونية والمتخصصة.



وشهد المؤتمر، عدة مداخلات أهمها "مواكبة العالم: الثقافة الأم - الثقافة الأجنبية"، و"الترجمة القانونية: عملية معقدة بين اللغات والثقافات"، و"تدريب المترجم العربي في العصر الرقمي"، و"مقارنة اللغات لترجمة أفضل: المقارنة اللغوية كأداة لتعلم الترجمة"، و"التكافل بين الاتصال اللفظي وغير اللفظي في التواصل بين الثقافات"، و"تعليم اللغات في اليابان".