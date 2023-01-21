تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل الطفلة "جنى" بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي في كرداسة.

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 1229 لسنة 2021، للمتهمين "مصطفى. ف"، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"محمد . ع"، 16 عاما حاصل على إعدادية، و"محمود. ع"، 28 عامًا، عامل، و"عبد العزيز. ف" 23 عامًا، عامل، أنهم قتلوا المجني عليها الطفلة "جنى" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها فأعدوا رباطًا وحددوا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ترقبوا الطفلة حال عودتها لمنزلها واستدرجوها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط حتى تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني، وعدم الإبلاغ عن الأخيرين وتقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.